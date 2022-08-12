Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Kafaları Kırdı! Yarışmacıyı da Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Şefim Bu Siz Değilsiniz!”
Ekranların efsane yarışması MasterChef Türkiye 2022, heyecanlı ana yarışına doğru adım adım ilerlerken; yarışmada çok eğlenceli anlar da çıkmaya başladı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya’ya meditasyon yaptırmaya çalıştığı anlar, herkesi şaşırttı. İşte Mehmet Şef ve o anları ile ilgili detaylar...
Ekranların efsane yarışması MasterChef Türkiye 2022, heyecanlı ana yarışına doğru adım adım ilerlerken; yarışmada çok eğlenceli anlar da çıkmaya başladı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya’ya meditasyon yaptırmaya çalıştığı anlar, herkesi şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya’nın meditasyona verdiği tepki ise, herkesi bir hayli güldürdü. Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya meditasyon yaptı mı, meditasyon için ne dedi? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2022 - 21:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.