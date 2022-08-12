Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Kafaları Kırdı! Yarışmacıyı da Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Şefim Bu Siz Değilsiniz!”

Ekranların efsane yarışması MasterChef Türkiye 2022, heyecanlı ana yarışına doğru adım adım ilerlerken; yarışmada çok eğlenceli anlar da çıkmaya başladı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacının Mehmet Yalçınkaya’ya meditasyon yaptırmaya çalıştığı anlar, herkesi şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya’nın meditasyona verdiği tepki ise, herkesi bir hayli güldürdü. Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya meditasyon yaptı mı, meditasyon için ne dedi? İşte, detaylar…

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