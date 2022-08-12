Acun Ilıcalı Tv8 İçin Düğmeye Bastı! İflas Haberlerinden Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki… Masterchef’ten Hayır Gelmeyince İmzaları Attırdı! Bundan Sonra…

Tv8, Tv8,5, Exxen ve birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın hem iş hayatı hem de özel hayatı çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Her sabah uyandığı yaptığı ilk işin reytinglere bakmak olduğu bilinen Acun Ilıcalı, giderek düşen bir grafik çizen Masterchef reytingleri için bomba bir önlem aldı! Televizyon dünyasını sallayacak bir olaya imzasını atan Acun Ilıcalı, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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