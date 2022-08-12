Acun Ilıcalı Tv8 İçin Düğmeye Bastı! İflas Haberlerinden Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki… Masterchef’ten Hayır Gelmeyince İmzaları Attırdı! Bundan Sonra…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı TV8 ekranları için düğmeye resmen bastı! Kısa bir süre önce iflas edeceği yönde haberleri çıkan Acun Ilıcalı, öyle bir karar verdi ki, taş üstünde taş kalmayacak! Masterchef yarışmasının reytinglerinden hayır bulamayan Acun Ilıcalı, imzaları attı ve çalışmalara başladı! Peki, Acun Ilıcalı neye karar verdi?
Tv8, Tv8,5, Exxen ve birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın hem iş hayatı hem de özel hayatı çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Her sabah uyandığı yaptığı ilk işin reytinglere bakmak olduğu bilinen Acun Ilıcalı, giderek düşen bir grafik çizen Masterchef reytingleri için bomba bir önlem aldı! Televizyon dünyasını sallayacak bir olaya imzasını atan Acun Ilıcalı, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.