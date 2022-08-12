- 12 Ağu 2022 - 21:14

Acun Ilıcalı Tv8 İçin Düğmeye Bastı! İflas Haberlerinden Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki… Masterchef’ten Hayır Gelmeyince İmzaları Attırdı! Bundan Sonra…

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı TV8 ekranları için düğmeye resmen bastı! Kısa bir süre önce iflas edeceği yönde haberleri çıkan Acun Ilıcalı, öyle bir karar verdi ki, taş üstünde taş kalmayacak! Masterchef yarışmasının reytinglerinden hayır bulamayan Acun Ilıcalı, imzaları attı ve çalışmalara başladı! Peki, Acun Ilıcalı neye karar verdi?

Tv8, Tv8,5, Exxen ve birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın hem iş hayatı hem de özel hayatı çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Her sabah uyandığı yaptığı ilk işin reytinglere bakmak olduğu bilinen Acun Ilıcalı, giderek düşen bir grafik çizen Masterchef reytingleri için bomba bir önlem aldı! Televizyon dünyasını sallayacak bir olaya imzasını atan Acun Ilıcalı, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ağu 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

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