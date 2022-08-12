Özge Özpirinççi’den Nefesleri Kesen Ayna Pozu! Bikinisini Giydi; Fiziğiyle Ateş Etti! Doğum Kilolarından Eser Meser Bırakmadı! “Sen Neymişsin!”
Şimdilerde dijital yayın platformlarındaki işlerine odaklanan Özge Özpirinçci’den bir paylaşım geldi. Yeni anne olan Özge Özpirinçci, paylaşımı ile herkesin ağzını açık bırakmayı da başardı. Sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Özge Özpirinçci’nin o pozlarında dikkat çeken o detay ise, akılları resmen baştan aldı. İşte Özge Özpirinççi'den harika pozlar ve detaylar...
Şimdilerde dijital yayın platformlarındaki işlerine odaklanan Özge Özpirinçci’den bir paylaşım geldi. Yeni anne olan Özge Özpirinçci, paylaşımı ile herkesin ağzını açık bırakmayı da başardı. Sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Özge Özpirinçci’nin o pozlarında dikkat çeken o detay ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Özge Özpirinçci ne paylaştı? Özge Özpirinçci, nasıl bir paylaşım yaptı? Özge Özpirinçci’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2022 - 21:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.