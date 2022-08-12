Özge Özpirinççi’den Nefesleri Kesen Ayna Pozu! Bikinisini Giydi; Fiziğiyle Ateş Etti! Doğum Kilolarından Eser Meser Bırakmadı! “Sen Neymişsin!”

Şimdilerde dijital yayın platformlarındaki işlerine odaklanan Özge Özpirinçci’den bir paylaşım geldi. Yeni anne olan Özge Özpirinçci, paylaşımı ile herkesin ağzını açık bırakmayı da başardı. Sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan Özge Özpirinçci’nin o pozlarında dikkat çeken o detay ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Özge Özpirinçci ne paylaştı? Özge Özpirinçci, nasıl bir paylaşım yaptı? Özge Özpirinçci’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...