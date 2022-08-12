Hande Erçel Sinirden Delirebilir! Kaan Yıldırım Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… “Yok Artık” Aylardır Bu Günü Bekliyordu, Sonuç Şok Etti!
Son dönemlerde yaşadığı aşklar ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım’ın yeni projesi belli oldu. Anlaştığı bir projeden nedenini açıklamadan ayrılan Kaan Yıldırım, kendisine başka bir proje seçti. Yeni sezonda seyircisinin karşısına çıkacağı kesinleşen Kaan Yıldırım’ın dizisi Sipahi ise, şimdiden mercek altına alındı. İşte detaylar...
Son dönemlerde yaşadığı aşklar ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım’ın yeni projesi belli oldu. Anlaştığı bir projeden nedenini açıklamadan ayrılan Kaan Yıldırım, kendisine başka bir proje seçti. Yeni sezonda seyircisinin karşısına çıkacağı kesinleşen Kaan Yıldırım’ın dizisi Sipahi ise, şimdiden mercek altına alındı. Peki, Kaan Yıldırım’ın yeni projesi ne? Kaan Yıldırım, Sipahi dizisinde mi rol alacak? Sipahi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2022 - 21:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.