- 12 Ağu 2022 - 21:14

Hande Erçel Sinirden Delirebilir! Kaan Yıldırım Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… “Yok Artık” Aylardır Bu Günü Bekliyordu, Sonuç Şok Etti!

Son dönemlerde yaşadığı aşklar ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım’ın yeni projesi belli oldu. Anlaştığı bir projeden nedenini açıklamadan ayrılan Kaan Yıldırım, kendisine başka bir proje seçti. Yeni sezonda seyircisinin karşısına çıkacağı kesinleşen Kaan Yıldırım’ın dizisi Sipahi ise, şimdiden mercek altına alındı. İşte detaylar...

Son dönemlerde yaşadığı aşklar ile gündemlerden düşmeyen Kaan Yıldırım’ın yeni projesi belli oldu. Anlaştığı bir projeden nedenini açıklamadan ayrılan Kaan Yıldırım, kendisine başka bir proje seçti. Yeni sezonda seyircisinin karşısına çıkacağı kesinleşen Kaan Yıldırım’ın dizisi Sipahi ise, şimdiden mercek altına alındı. Peki, Kaan Yıldırım’ın yeni projesi ne? Kaan Yıldırım, Sipahi dizisinde mi rol alacak? Sipahi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…

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12 Ağu 2022 - 21:14 - Magazin

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