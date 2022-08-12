58’lik Hülya Avşar Danteli Sütyenini Göstere Göstere Dekolteye Boğdu! Kasığına Kadar Açılan Eteği Yetmedi, Şimdi de Bunu Yaptı! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 58 yaşındaki Hülya Avşar, yine ortalığı karıştırdı! Danteli bir sütyen giyerek milyonları göğüs dekoltesine boğan Avşar, kasığına kadar açılan elbisesiyle dengeleri alt üst etti! Görenlerin gözlerine inanamadığı güzel şarkıcı Hülya Avşar’a sevenleri ise “Yok artık” demeden duramadı! Peki, Hülya Avşar nasıl bir paylaşımda bulundu?
“Yapma Aşkım” isimli bir şarkı çıkararak basın dünyasında olay yaratan Hülya Avşar, klipiyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Şarkısı için yönetmen koltuğunda oturan Hülya Avşar, klipinin çekimlerini ise Balat’ta tamamlamıştı! Şarkısı için yayınladığı videoda ağzındaki sakızı çıkarıp göğsüne yapıştıran Hülya Avşar, yine çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Avşar, dantelli sütyeniyle tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.