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12 Ağu 2022 - 16:34

58’lik Hülya Avşar Danteli Sütyenini Göstere Göstere Dekolteye Boğdu! Kasığına Kadar Açılan Eteği Yetmedi, Şimdi de Bunu Yaptı! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 58 yaşındaki Hülya Avşar, yine ortalığı karıştırdı! Danteli bir sütyen giyerek milyonları göğüs dekoltesine boğan Avşar, kasığına kadar açılan elbisesiyle dengeleri alt üst etti! Görenlerin gözlerine inanamadığı güzel şarkıcı Hülya Avşar’a sevenleri ise “Yok artık” demeden duramadı! Peki, Hülya Avşar nasıl bir paylaşımda bulundu?