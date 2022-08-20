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20 Ağu 2022 - 21:13

Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki…

Kısa bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, milyonları şok etmişti. Burak Özçivit’te biricik aşkı için kesenin ağzını resmen açtıkça açtı! İkinci çocuk haberinden sonra Fahriye Evcen’e sayısız hediye alan Burak Özçivit, dur durak bilmedi ve bunu da yaptı! Öyle bir şeye para verdi ki…