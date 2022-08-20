Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı! İkinci Çocuk Haberinden Sonra Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir Şeye Para Verdi Ki…
Kısa bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, milyonları şok etmişti. Burak Özçivit’te biricik aşkı için kesenin ağzını resmen açtıkça açtı! İkinci çocuk haberinden sonra Fahriye Evcen’e sayısız hediye alan Burak Özçivit, dur durak bilmedi ve bunu da yaptı! Öyle bir şeye para verdi ki…
Kara Sevda dizisinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüşlerdi. Uzun bir sevgililik döneminden sonra ikili evlenmeye karar vermişti. Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hayranlarını havalara uçurmuşlardı. İlk çocukları Karan’ın doğumundan 2 yıl sonra yeniden hamile olduğu gündeme gelen Fahriye Evcen, iddiaları doğrulamıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin çıkmış olduğu tekne tatilinin fiyatı ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.