Demet Özdemir Baştan Aşağı Saten Elbisesiyle Oğuzhan Koç’u Delirtti! Göğüs Dekoltesi Evlere Ateş Saldı; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Kalbim Sıkıştı!”

Şubat ayında 60 bin dolar değerinde bir yüzükle, çok lüks bir otelim kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Günlerce konuşulacak bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, yakın zamanda isteme ve nişan töreni yapmışlardı. Çiftin düğünleri heyecanla beklenirken Demet Özdemir’den bomba bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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