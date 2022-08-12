Demet Özdemir Baştan Aşağı Saten Elbisesiyle Oğuzhan Koç’u Delirtti! Göğüs Dekoltesi Evlere Ateş Saldı; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Kalbim Sıkıştı!”
Yakın zamanda Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek olan Demet Özdemir, baştan aşağı saten elbisesiyle Oğuzhan Koç’u resmen delirtti! Göğüs dekoltesiyle hayranlarının evine ateşler salan Özdemir’in bu tarzı daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Hayranlarının adeta kalbini sıkıştıran Demet Özdemir, kısa sürede binlerce beğeni aldı! İşte Demet Özdemir’in o çok konuşulan paylaşımı…
Şubat ayında 60 bin dolar değerinde bir yüzükle, çok lüks bir otelim kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Günlerce konuşulacak bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, yakın zamanda isteme ve nişan töreni yapmışlardı. Çiftin düğünleri heyecanla beklenirken Demet Özdemir’den bomba bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.