Acun Ilıcalı’nın Dünya Güzeli Kızını Görenler Küçük Dilini Yuttu! 15 Bin Liralık Elbise Olayı Halen Unutulamamıştı; Her Bir Detayı Ayrı Güzel… “Maşallah”
Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı’nın dünyalar güzeli kızı, görenlerin küçük dilinin yutmasına neden oldu! 15 bin liralık elbise giyerek herkesi şok eden Acun Ilıcalı’nın kızı, henüz bu şok atlatılmamışken; yeni bombayı patlattı! Her detayı ayrı bir güzel olan Leyla Ilıcalı, ortalığı salladı geçti! İşte milyonlarca kişi tarafından “Maşallah” yorumlarını alan Leyla Ilıcalı’nın o pozları…
Acun Ilıcalı’nın Zeynep Ilıcalı’yla evliliğinden olan Leyla Yılmaz, 2004 doğumludur! Banu Ilıcalı’nın kardeşi olan Leyla Ilıcalı’nın sosyal medya hesabını çok aktif kullanmadığını biliniyor. Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu son paylaşımla akılları başlardan alan Leyla Ilıcalı, gündeme bomba gibi taşındı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.