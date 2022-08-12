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12 Ağu 2022 - 17:56

Acun Ilıcalı’nın Dünya Güzeli Kızını Görenler Küçük Dilini Yuttu! 15 Bin Liralık Elbise Olayı Halen Unutulamamıştı; Her Bir Detayı Ayrı Güzel… “Maşallah”

Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı’nın dünyalar güzeli kızı, görenlerin küçük dilinin yutmasına neden oldu! 15 bin liralık elbise giyerek herkesi şok eden Acun Ilıcalı’nın kızı, henüz bu şok atlatılmamışken; yeni bombayı patlattı! Her detayı ayrı bir güzel olan Leyla Ilıcalı, ortalığı salladı geçti! İşte milyonlarca kişi tarafından “Maşallah” yorumlarını alan Leyla Ilıcalı’nın o pozları…