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12 Ağu 2022 - 18:28

Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!”

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, maviler içerisinde yine yaptı yapacağını! Göğüs dekoltesiyle Instagram’ı inim inim inleten Deniz’in o hallerini görenler ise “Aman Ceylin’ Bırak akıllar başlarda kalsın” yorumunda bulundu! İşte Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz’in çok konuşulan o pozları…