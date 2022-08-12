Pınar Deniz Maviler İçerisinde Yaptı Yine Yapacağını! Göğüs Dekoltesi Instagram’ı İnin İnim İnletti; Kalpler 500 Atıyor! “Aman Ceylin! Bırak Akıllar Başlarda Kalsın!”
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, maviler içerisinde yine yaptı yapacağını! Göğüs dekoltesiyle Instagram’ı inim inim inleten Deniz’in o hallerini görenler ise “Aman Ceylin’ Bırak akıllar başlarda kalsın” yorumunda bulundu! İşte Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz’in çok konuşulan o pozları…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranlara gelmeye başlayacaktı. Dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken; Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in maviler içerisinde göğüs dekolteli bir paylaşım yapınca dengeler alt üst oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.