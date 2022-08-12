- 12 Ağu 2022 - 19:06 G: 12 Ağu 2022 - 19:34

Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar yine karıştı! Somer Şefin, kan çıkaracak sözlerinden sonra sosyal medya inim inim inledi. Yarışmacıya ağzının payını veren Somer Şef’e sevenleri ise “Konuş be Somer Şef” yorumlarında bulundular! İşte Masterchef yarışmasında büyük bir patlama yaşatan o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde heyecan yine tavan seviyeye çıkmıştı. Kilis Tava yaparak bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, şeflere kendilerini kanıtlamak için var gücüyle çalışmalardı. Şeflerin kendisine vermiş olduğu kıymayı en iyi şekilde kullanan kişi Yağız olunca ana kadroya giren son isimde Yağız olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te herkesi şok içerisinde bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilenler…

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12 Ağu 2022 - 19:06 Ankara- Yaşam

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