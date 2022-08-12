Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde heyecan yine tavan seviyeye çıkmıştı. Kilis Tava yaparak bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, şeflere kendilerini kanıtlamak için var gücüyle çalışmalardı. Şeflerin kendisine vermiş olduğu kıymayı en iyi şekilde kullanan kişi Yağız olunca ana kadroya giren son isimde Yağız olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te herkesi şok içerisinde bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilenler…

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