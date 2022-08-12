Masterchef Somer Şef Stüdyoda Kan Çıkardı! Yarışmacıya Ağzının Payını Verince Sosyal Medya İnim İnim İnledi! “Konuş Be Somer Şef!” Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar yine karıştı! Somer Şefin, kan çıkaracak sözlerinden sonra sosyal medya inim inim inledi. Yarışmacıya ağzının payını veren Somer Şef’e sevenleri ise “Konuş be Somer Şef” yorumlarında bulundular! İşte Masterchef yarışmasında büyük bir patlama yaşatan o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde heyecan yine tavan seviyeye çıkmıştı. Kilis Tava yaparak bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, şeflere kendilerini kanıtlamak için var gücüyle çalışmalardı. Şeflerin kendisine vermiş olduğu kıymayı en iyi şekilde kullanan kişi Yağız olunca ana kadroya giren son isimde Yağız olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’te herkesi şok içerisinde bırakacak bir olay yaşandı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.