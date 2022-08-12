Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi…
ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde bombalar patlamaya başladı! ATV’den gelen yeni sezon kararı, açıklamaları da peş peşe getirdi. Dizide Asiye karakterine hayat veren Sude Burcu Yazgı Coşkun’un senaryodan sonra isyan edebileceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, seyircilerin tüylerini ürperten olayın aslı ne?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda olacaktı. ATV kanalından gelen son dakika kararı ise herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.