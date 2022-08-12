Kardeşlerim Dizisine ATV’den Yeni Sezon Kararı! Açıklamalar Peş Peşe Geliyor; Su Burcu Yazgı Coşkun İsyanı Basabilir! Seyircilerin Tüyleri Şimdiden Ürperdi…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu yakın zamanda ekranlarda olacaktı. ATV kanalından gelen son dakika kararı ise herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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