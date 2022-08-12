- 12 Ağu 2022 - 20:25 G: 12 Ağu 2022 - 20:40

Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 6. olarak elenen Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’yı yerle bir etmeyi resmen kafaya koymuştu. Survivor yarışmasından kazandığı para kendisine yetmeyince öyle bir açıklamada bulundu ki, Acun Ilıcalı’nın bundan sonra mosmor kalabileceğine dair yorumlar yapıldı! Meğer Nagihan Karadere…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star sezonunda fırtınalar estiren Nagihan Karadere, şampiyon olmayı planlarken; en yakın arkadaşı Ayşe Yüksel’in kendisini potaya koyduğu hafta elenmişti. Survivor tarihine adını altın harflerle kazıyan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra tepkisini göstermişti. Başarılı isim, şimdide Acun Ilıcalı’ya tepkisini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ağu 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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