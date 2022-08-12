Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ağu 2022 - 20:25

Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 6. olarak elenen Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’yı yerle bir etmeyi resmen kafaya koymuştu. Survivor yarışmasından kazandığı para kendisine yetmeyince öyle bir açıklamada bulundu ki, Acun Ilıcalı’nın bundan sonra mosmor kalabileceğine dair yorumlar yapıldı! Meğer Nagihan Karadere…