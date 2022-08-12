Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’yı Yerle Bir Etti! Kazandığı Parayı Beğenmeyince Öyle Bir Açıklamada Bulundu ki, Acun Mosmor Kalabilir! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 6. olarak elenen Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’yı yerle bir etmeyi resmen kafaya koymuştu. Survivor yarışmasından kazandığı para kendisine yetmeyince öyle bir açıklamada bulundu ki, Acun Ilıcalı’nın bundan sonra mosmor kalabileceğine dair yorumlar yapıldı! Meğer Nagihan Karadere…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star sezonunda fırtınalar estiren Nagihan Karadere, şampiyon olmayı planlarken; en yakın arkadaşı Ayşe Yüksel’in kendisini potaya koyduğu hafta elenmişti. Survivor tarihine adını altın harflerle kazıyan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra tepkisini göstermişti. Başarılı isim, şimdide Acun Ilıcalı’ya tepkisini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.