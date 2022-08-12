Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor…

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre kalmasına rağmen izleyici kitlesini arşa çıkarmıştı. Kumru’nun en yakın arkadaşı olarak dizide aktif rol alan Yasmin Erbil, bir anda diziden çıkmıştı. Babası Mehmet Ali Erbil’in taciz iddialarından dolayı ekranlara veda ettiği konuşulan Yasmin Erbil, soluğu tatilde almıştı! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?

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