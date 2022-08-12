Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masmavi Bikinisiyle Instagram’ı Salladı! “Baban Görse Kalpten Gidecek!” Yorumlar Milyonları Tir Tir Titretiyor…
Başarılı şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, masmavi bir bikini giyerek Instagram’ı resmen salladı geçti. Tüm kış boyunca yediğine içtiğine çok dikkat eden Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in bu pozlarına “Baban görse kalpten gider” yorumları yapıldı! Milyonları tir tir titreten Yasmin Erbil, gündemi salladı geçti! İşte Yasmin Erbil’in yapmış olduğu o paylaşım…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre kalmasına rağmen izleyici kitlesini arşa çıkarmıştı. Kumru’nun en yakın arkadaşı olarak dizide aktif rol alan Yasmin Erbil, bir anda diziden çıkmıştı. Babası Mehmet Ali Erbil’in taciz iddialarından dolayı ekranlara veda ettiği konuşulan Yasmin Erbil, soluğu tatilde almıştı! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.