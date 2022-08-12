Survivor Ayşe Dekolteden Vazgeçmiyor! Hem Mini Hem Açık Seçik Elbisesiyle… Apar Topar Nişan Yaptığı Bile Konuşulmuştu! Kaşı, Gözü…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da üst üste iki yıl bulunan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dekolteden vazgeçmediğini gösterdi. Hem mini hem de dekolteli bir kıyafet giyen Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce Masterchef Sergen Özen’le apar topar nişan bile yaptığı gündeme gelmişti. Şimdiyse kaşıyla, gözüyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2020 yılında görülen Ayşe Yüksel, halk tarafından çok benimsenmişti. All Star sezonunda olmayacağını belirtmesine rağmen ekranlarda boy göstererek herkesi şaşırtan Ayşe Yüksel, son 4 isim arasında bulunmuştu. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.