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12 Ağu 2022 - 22:01

Survivor Ayşe Dekolteden Vazgeçmiyor! Hem Mini Hem Açık Seçik Elbisesiyle… Apar Topar Nişan Yaptığı Bile Konuşulmuştu! Kaşı, Gözü…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da üst üste iki yıl bulunan Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dekolteden vazgeçmediğini gösterdi. Hem mini hem de dekolteli bir kıyafet giyen Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce Masterchef Sergen Özen’le apar topar nişan bile yaptığı gündeme gelmişti. Şimdiyse kaşıyla, gözüyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…