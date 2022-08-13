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13 Ağu 2022 - 09:28

Altın Fiyatları Öyle Bir Yükseldi Ki, Resmen El Yakıyor! Bundan Sonra Ne Gram Alınabilecek; Ne de Çeyrek… Milyonlar Çılgına Döndü, Dönecek!

Altın fiyatları, haftanın son gününü de yükselerek geride bıraktı. El yakmaya başlayan altın, kafalarda soru işaretlerine neden oldu! Bundan sonra ne gram ne de çeyrek alabileceğini dile getiren yatırımcı, herkesin şok içerisinde bıraktı. Altın yatırımı yaparak kazanç elde etmek isteyenler, altın almak için kuyumcuya gittiklerinde neye uğradığını şaşırdılar!