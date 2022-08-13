Altın Fiyatları Öyle Bir Yükseldi Ki, Resmen El Yakıyor! Bundan Sonra Ne Gram Alınabilecek; Ne de Çeyrek… Milyonlar Çılgına Döndü, Dönecek!
Altın fiyatları, haftanın son gününü de yükselerek geride bıraktı. El yakmaya başlayan altın, kafalarda soru işaretlerine neden oldu! Bundan sonra ne gram ne de çeyrek alabileceğini dile getiren yatırımcı, herkesin şok içerisinde bıraktı. Altın yatırımı yaparak kazanç elde etmek isteyenler, altın almak için kuyumcuya gittiklerinde neye uğradığını şaşırdılar!
Altının uzun bir süredir düşüşte olduğu biliniyordu. FED Faiz toplantısından sonra altın bir anda yükselmeye başlamıştı. 13 Ağustos Cumartesi altın fiyatlarını merak edenlere cep yakan fiyatlar görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.