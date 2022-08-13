- 13 Ağu 2022 - 09:39 G: 13 Ağu 2022 - 09:43

Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Bomba İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 13-14 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları

İndirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta da aktüel ürün kataloğu kapsamında onlarca üründe indirime gitmiş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hafta sonu geçerli olacak olan indirimleri arasında ayçiçek yağı, et, yumurta gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen indiirmin detayları...

İndirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta da aktüel ürün kataloğu kapsamında onlarca üründe indirime gitmiş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin hafta sonu geçerli olacak olan indirimleri arasında ayçiçek yağı, et, yumurta gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, Tarım Kredi markette hafta sonu indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, kıyma, yumurta, tereyağı, şeker, çay ve tavuk ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 13-14 Ağustos 2022 aktüel ürün fiyatları…

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13 Ağu 2022 - 09:39 - Gündem

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Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
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ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
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