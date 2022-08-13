Son bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin 500 TL zam almış emekli promosyonları, şimdilerde her bankada farklı tutarlarda ödenmeye başlandı. TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ise, vereceği emekli promosyonları netleşti. Peki, bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat emekli promosyon ne kadar? Banka promosyon ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

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