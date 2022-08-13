Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Son bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin 500 TL zam almış emekli promosyonları, şimdilerde her bankada farklı tutarlarda ödenmeye başlandı. TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ise, vereceği emekli promosyonları netleşti. İşte güncel emekli promosyonlarına ilişkin tüm detaylar...
Son bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin 500 TL zam almış emekli promosyonları, şimdilerde her bankada farklı tutarlarda ödenmeye başlandı. TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ise, vereceği emekli promosyonları netleşti. Peki, bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat emekli promosyon ne kadar? Banka promosyon ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2022 - 09:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.