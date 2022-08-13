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13 Ağu 2022 - 09:55

Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olanlar oldu! Fatma Nur isimli yarışmacı, stüdyoyu ayağa kaldırınca son dakika kararı Acun Medya tarafından verildi! Asıl kadrodan çıkarılan yarışmacıya Acun Ilıcalı’nın ise “Hadi sen evine git bakalım! Biz seninle uğraşamayız” dediği gündeme bomba gibi düştü. Şefleri canından bezdiren Fatma Nur için verilen karar sonrasında “Kurtulduk” dedikleri iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…