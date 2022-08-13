Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi…
Her ay merkez bankalarının aldığı karar doğrultusunda faiz oranlarını belirleyen bankalar, ağustos ayı itibariyle de yeni faiz kararları aldı. Taşıttan konuta her türlü kredi için faiz oranlarını güncelleyen bankalardan en düşük faiz oranını veren de belli oldu. Peki, banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...
Her ay merkez bankalarının aldığı karar doğrultusunda faiz oranlarını belirleyen bankalar, ağustos ayı itibariyle de yeni faiz kararları aldı. Taşıttan konuta her türlü kredi için faiz oranlarını güncelleyen bankalardan en düşük faiz oranını veren de belli oldu. Peki, banka kredi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte ihtiyaç, ev ve araba kredisi güncel faiz oranları…
13 Ağu 2022 - 10:15 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.