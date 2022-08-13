- 13 Ağu 2022 - 10:15 G: 13 Ağu 2022 - 10:19

Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi…

Her ay merkez bankalarının aldığı karar doğrultusunda faiz oranlarını belirleyen bankalar, ağustos ayı itibariyle de yeni faiz kararları aldı. Taşıttan konuta her türlü kredi için faiz oranlarını güncelleyen bankalardan en düşük faiz oranını veren de belli oldu. Peki, banka kredi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...

Her ay merkez bankalarının aldığı karar doğrultusunda faiz oranlarını belirleyen bankalar, ağustos ayı itibariyle de yeni faiz kararları aldı. Taşıttan konuta her türlü kredi için faiz oranlarını güncelleyen bankalardan en düşük faiz oranını veren de belli oldu. Peki, banka kredi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte ihtiyaç, ev ve araba kredisi güncel faiz oranları…

13 Ağu 2022 - 10:15 - Ekonomi

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