Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Son gerçekleştirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki düzenlemeden sigaranın etkilenmeyeceği öğrenilmişti. Ancak, geçmiş düzenlemeden sigaranın alması gereken zammın henüz yarısını aldığı öğrenildi. Yani, sigaraya bir zam daha yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...
Son gerçekleştirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki düzenlemeden sigaranın etkilenmeyeceği öğrenilmişti. Ancak, geçmiş düzenlemeden sigaranın alması gereken zammın henüz yarısını aldığı öğrenildi. Yani, sigaraya bir zam daha yapılacağı açıklandı. Açıklama ise, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Peki, Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte 13 Ağustos güncel sigara fiyatları…
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13 Ağu 2022 - 10:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.