Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!

Son gerçekleştirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki düzenlemeden sigaranın etkilenmeyeceği öğrenilmişti. Ancak, geçmiş düzenlemeden sigaranın alması gereken zammın henüz yarısını aldığı öğrenildi. Yani, sigaraya bir zam daha yapılacağı açıklandı. Açıklama ise, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Peki, Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte 13 Ağustos güncel sigara fiyatları…

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