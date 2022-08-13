- 13 Ağu 2022 - 10:25 G: 13 Ağu 2022 - 10:32

Seda Sayan Kocası İçin Bunu da Yaptı! Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! Kabul Edilir Gibi Değil, 37 Santimden Sonra… “Seda Ne Yapıyorsun!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocası için bomba bir hamlede bulundu! Oğulcan Engin’in bu hamleden sonra delireceğine dair yorumlar yapılırken; yaşanan şeyse kabul edilebilir bulunmadı. 37 santimden sonra yaşananlar sevenlerinden Seda Sayan’a uyarılar yapılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Aralarında 25 yaş farkın bulunması tepkilere neden olmuştu. Kimi bu farkın çok yüksek olduğunu dile getirmiş; kimi ise aşkın yaşının olmadığını dile getirmişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Seda Sayan, biricik kocası için şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Ağu 2022 - 10:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor! mask
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor!
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Aşk-ı Memnu Dizisinin Cemile’si Akılları Başlardan Aldı! Değişimini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor… “Beşir Ne Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Aşk-ı Memnu Dizisinin Cemile’si Akılları Başlardan Aldı! Değişimini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor… “Beşir Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
Cüneyt Arkın’ın Oğlundan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! Acısı Halen Tazeydi, Yaşadığı Son Olay Gözyaşlarına Boğdu! “Keşke Babam…” mask
Cüneyt Arkın’ın Oğlundan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Açıklama! Acısı Halen Tazeydi, Yaşadığı Son Olay Gözyaşlarına Boğdu! “Keşke Babam…”
Fenomen Sibil Çetinkaya Alev Alev Yaktı! Gömleğinin Düğmelerini Öyle Bir Açtı Ki… “Hiç Utanma Kalmadı” Kasığına Kadar Uzandı… mask
Fenomen Sibil Çetinkaya Alev Alev Yaktı! Gömleğinin Düğmelerini Öyle Bir Açtı Ki… “Hiç Utanma Kalmadı” Kasığına Kadar Uzandı…
Masterchef Tayfun Genç Kimdir? Tayfun Genç Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Tayfun Genç Kimdir? Tayfun Genç Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Bombayı Patlattı! Boşandıktan Sonra Açılıp Saçılmıştı; Nafaka Açıklaması Ortalığı İnletti! “Bu Kadarı da Şov!” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Bombayı Patlattı! Boşandıktan Sonra Açılıp Saçılmıştı; Nafaka Açıklaması Ortalığı İnletti! “Bu Kadarı da Şov!”
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer mask
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor? mask
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi… mask
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi…
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor! mask
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor!
Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor? mask
Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Bomba İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 13-14 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Bomba İndirim! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 13-14 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL