Seda Sayan Kocası İçin Bunu da Yaptı! Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! Kabul Edilir Gibi Değil, 37 Santimden Sonra… “Seda Ne Yapıyorsun!”

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Aralarında 25 yaş farkın bulunması tepkilere neden olmuştu. Kimi bu farkın çok yüksek olduğunu dile getirmiş; kimi ise aşkın yaşının olmadığını dile getirmişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Seda Sayan, biricik kocası için şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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