Seda Sayan Kocası İçin Bunu da Yaptı! Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! Kabul Edilir Gibi Değil, 37 Santimden Sonra… “Seda Ne Yapıyorsun!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocası için bomba bir hamlede bulundu! Oğulcan Engin’in bu hamleden sonra delireceğine dair yorumlar yapılırken; yaşanan şeyse kabul edilebilir bulunmadı. 37 santimden sonra yaşananlar sevenlerinden Seda Sayan’a uyarılar yapılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Aralarında 25 yaş farkın bulunması tepkilere neden olmuştu. Kimi bu farkın çok yüksek olduğunu dile getirmiş; kimi ise aşkın yaşının olmadığını dile getirmişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Seda Sayan, biricik kocası için şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.