Yeni sezon hazırlıkları devam eden kanalların ekranlara getirmeye başladığı ilk sezon yapımlarının gündüz kuşağı programları olacağı öğrenildi. Pek çok kanal sevilen gündüz kuşağı için yeni sezon tarihin verirken, yeni sezon tarihini veren kanallardan birisi de Kanal D oldu. Kanal D’nin yayınladığı fragmanın ardından ise, Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta 2022 yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar…