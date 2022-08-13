- 13 Ağu 2022 - 11:27 G: 13 Ağu 2022 - 11:35

Masterchef Mehmet Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Milyonların Önünde Gönderme! Acun Ilıcalı, Mehmet Şefi İşinden Edebilir! Masterchef Stüdyosu Ayağa Kalkacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şef’ten Acun Ilıcalı’ya bomba bir gönderme geldi. Sezon başlamadan önce ikili arasında iplerin koptuğu biliniyorken; Mehmet Şefin yapmış olduğu son paylaşım, Masterchef stüdyosunu ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turda şeflerin kendilerinden istemiş olduğu su böreğini yapabilmek adına canla başla savaş vermişlerdi. İkinci tura sadece 6 yarışmacı çıkabilmişti, şeflerin kendilerine vermiş olduğu tereyle en iyi yemeği yapan isim Burak olmuştu. Yeni bölümden hemen sonra Mehmet Yalçınkaya’nın yapmış olduğu herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’ya öyle bir şey dedi ki…

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13 Ağu 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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