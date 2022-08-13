Masterchef Mehmet Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Milyonların Önünde Gönderme! Acun Ilıcalı, Mehmet Şefi İşinden Edebilir! Masterchef Stüdyosu Ayağa Kalkacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turda şeflerin kendilerinden istemiş olduğu su böreğini yapabilmek adına canla başla savaş vermişlerdi. İkinci tura sadece 6 yarışmacı çıkabilmişti, şeflerin kendilerine vermiş olduğu tereyle en iyi yemeği yapan isim Burak olmuştu. Yeni bölümden hemen sonra Mehmet Yalçınkaya’nın yapmış olduğu herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’ya öyle bir şey dedi ki…

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