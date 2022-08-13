- 13 Ağu 2022 - 11:54 G: 13 Ağu 2022 - 12:02

Survivor Yağmur Banda’dan Bikinili Deniz Pozları Peş Peşe Geldi! Suyun İçinde Öyle Çekici Pozlar Verdi Ki… “Bizim İçin Şampiyon Belli!”

Survivor yarışmasına iki kez katılan Yağmur Banda, yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor yarışmasının yorgunluğunu atmaya çalışan Yağmur Banda, suyun içine ne kadar çekici olduğunu konuşturdu! Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Banda’nın o hallerini görenler ise “Bizim için şampiyon bu saatten sonra belli” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ikinci kez katılan Yağmur Banda, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor yarışmasına ilk kez All Star sezonundan önce başvuran ama yaşı 18’den küçük olduğu için gelecek yıl Acun Ilıcalı tarafından davet edilen Yağmur Banda All Star yarışmacıyla yarışmıştı. Yeniden 2022 yılında şampiyon olmak için katılan Banda, yarışmadan ilk potaya girdiği hafta elenmişti. Deniz, kum, güneş tatil yapan Banda’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…

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13 Ağu 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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