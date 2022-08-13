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13 Ağu 2022 - 11:54

Survivor Yağmur Banda’dan Bikinili Deniz Pozları Peş Peşe Geldi! Suyun İçinde Öyle Çekici Pozlar Verdi Ki… “Bizim İçin Şampiyon Belli!”

Survivor yarışmasına iki kez katılan Yağmur Banda, yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor yarışmasının yorgunluğunu atmaya çalışan Yağmur Banda, suyun içine ne kadar çekici olduğunu konuşturdu! Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Banda’nın o hallerini görenler ise “Bizim için şampiyon bu saatten sonra belli” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…