Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ağu 2022 - 16:30

Fahriye Evcen’in 3,5 Aylık Hamile Pozu Olay Yarattı! Karnını Saklamak İçin Elini Nereye Koyacağını Şaşırdı! Bebeğinin Cinsiyetinin Belli Olduğu Konuşuluyordu…

Dünya güzeli oyuncu Fahriye Evcen’in 3,5 aylık hamile pozu olay yarattı. Karnını saklamak için elini nereye koyacağını şaşıran güzel oyuncu; doğal ve samimi fotoğrafıyla hayranlarının kalbinde bir kez daha taht kurdu. Kısa bir süre önce bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu konuşulan Fahriye Evcen, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…