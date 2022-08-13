- 13 Ağu 2022 - 16:30

Fahriye Evcen’in 3,5 Aylık Hamile Pozu Olay Yarattı! Karnını Saklamak İçin Elini Nereye Koyacağını Şaşırdı! Bebeğinin Cinsiyetinin Belli Olduğu Konuşuluyordu…

Dünya güzeli oyuncu Fahriye Evcen’in 3,5 aylık hamile pozu olay yarattı. Karnını saklamak için elini nereye koyacağını şaşıran güzel oyuncu; doğal ve samimi fotoğrafıyla hayranlarının kalbinde bir kez daha taht kurdu. Kısa bir süre önce bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu konuşulan Fahriye Evcen, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bir anda ayrılan Fahriye Evcen, sevenlerini derinden üzmüştü. Başarılı oyuncunun Karan’ın doğumundan yıllar sonra ekranlarda olması sevenlerini heyecanlandırmıştı ama oyuncu Karan’la ilgilenemediğini için ekranlara veda etmişti. Güzel ismin çok geçmeden 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?

13 Ağu 2022 - 16:30 Ankara- Yaşam

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