Fahriye Evcen’in 3,5 Aylık Hamile Pozu Olay Yarattı! Karnını Saklamak İçin Elini Nereye Koyacağını Şaşırdı! Bebeğinin Cinsiyetinin Belli Olduğu Konuşuluyordu…
Dünya güzeli oyuncu Fahriye Evcen’in 3,5 aylık hamile pozu olay yarattı. Karnını saklamak için elini nereye koyacağını şaşıran güzel oyuncu; doğal ve samimi fotoğrafıyla hayranlarının kalbinde bir kez daha taht kurdu. Kısa bir süre önce bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu konuşulan Fahriye Evcen, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bir anda ayrılan Fahriye Evcen, sevenlerini derinden üzmüştü. Başarılı oyuncunun Karan’ın doğumundan yıllar sonra ekranlarda olması sevenlerini heyecanlandırmıştı ama oyuncu Karan’la ilgilenemediğini için ekranlara veda etmişti. Güzel ismin çok geçmeden 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.