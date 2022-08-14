Gönül Dağı Dizisinden Ayrılan İsim Yeniden Geri Döndü! Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu Vedası Arasında 2 Ay Bile Yok! TRT1 Bir İlki Yaşatacak!
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon için hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz sezon boyunca çok sayıda karakterine ve oyuncusuna veda eden Gönül Dağı dizisinden yeni sezon hazırlıklarının başladığının ardından müjdeli bir haber daha geldi. Gönül Dağı dizisi, veda ettiği karakterlerinden birini geri döndürme kararı aldı! İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon için hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz sezon boyunca çok sayıda karakterine ve oyuncusuna veda eden Gönül Dağı dizisinden yeni sezon hazırlıklarının başladığının ardından müjdeli bir haber daha geldi. Gönül Dağı dizisi, veda ettiği karakterlerinden birini geri döndürme kararı aldı! Peki, Gönül Dağı dizisine geri dönen oyuncu kim? Gönül Dağı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler ver? Gönül Dağı dizisine Gülsim Ali İlhan geri mi dönecek? İşte, detaylar…
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14 Ağu 2022 - 00:14 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.