A101’den İnanılmaz Kampanya! Kamp Sandalyeleri, Cep Telefonları, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! İşte Muazzam İndirimler İle Dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli!
Ülkemizde en sevilen marketler arasında yer alan A101 her hafta yayınladığı indirimli kampanyalar ile vatandaşların gönlünde taht kurmaya devam ederken adeta ucuzluk yağmuruna tutulmuş yeni aktüellerine bir yenisini daha ekledi. İşte kamp sandalyesinden cep telefonlarına kadar birçok indirimin bulunduğu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler devam ederken vatandaşların imdadına A101 yetişiyor. Yaptığı indirimli kampanyalar ve aktüeller ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 market bombayı patlattı. Uygun alışveriş denilince akla ilk gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market tüm yüksek fiyatlara ve marketlere restini çekti ve en popüler ürünlerde büyük indirimlere gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli.
Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 64 GB: 2,199 TL
Oppo A16 32 GB: 3,199 TL
Seg 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,999 TL
Seg 10 kg Çamaşır Makinesi: 4,599 TL
Schafer Chef Mix Çubuk Blender: 249 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü: 329 TL
Arzum Cleanart Ergo Toz Torbalı Süpürge: 849 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 499 TL
GoSmart Bluetooth Kulaklık: 79,95 TL
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13 Ağu 2022 - 16:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.