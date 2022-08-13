- 13 Ağu 2022 - 16:46

A101’den İnanılmaz Kampanya! Kamp Sandalyeleri, Cep Telefonları, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! İşte Muazzam İndirimler İle Dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli!

Ülkemizde en sevilen marketler arasında yer alan A101 her hafta yayınladığı indirimli kampanyalar ile vatandaşların gönlünde taht kurmaya devam ederken adeta ucuzluk yağmuruna tutulmuş yeni aktüellerine bir yenisini daha ekledi. İşte kamp sandalyesinden cep telefonlarına kadar birçok indirimin bulunduğu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli.

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler devam ederken vatandaşların imdadına A101 yetişiyor. Yaptığı indirimli kampanyalar ve aktüeller ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 market bombayı patlattı. Uygun alışveriş denilince akla ilk gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market tüm yüksek fiyatlara ve marketlere restini çekti ve en popüler ürünlerde büyük indirimlere gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli.

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 64 GB: 2,199 TL

Oppo A16 32 GB: 3,199 TL

Seg 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,999 TL

Seg 10 kg Çamaşır Makinesi: 4,599 TL

Schafer Chef Mix Çubuk Blender: 249 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü: 329 TL

Arzum Cleanart Ergo Toz Torbalı Süpürge: 849 TL

Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 499 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık: 79,95 TL

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13 Ağu 2022 - 16:46 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
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ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli!
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli! mask
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli!
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A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
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Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytin Fiyatları Düştü! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten! mask
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
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ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
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