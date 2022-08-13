A101’den İnanılmaz Kampanya! Kamp Sandalyeleri, Cep Telefonları, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! İşte Muazzam İndirimler İle Dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler devam ederken vatandaşların imdadına A101 yetişiyor. Yaptığı indirimli kampanyalar ve aktüeller ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam eden A101 market bombayı patlattı. Uygun alışveriş denilince akla ilk gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market tüm yüksek fiyatlara ve marketlere restini çekti ve en popüler ürünlerde büyük indirimlere gitti. İşte inanılmaz indirimler ile dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli.

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 64 GB: 2,199 TL

Oppo A16 32 GB: 3,199 TL

Seg 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,999 TL

Seg 10 kg Çamaşır Makinesi: 4,599 TL

Schafer Chef Mix Çubuk Blender: 249 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü: 329 TL

Arzum Cleanart Ergo Toz Torbalı Süpürge: 849 TL

Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 499 TL

GoSmart Bluetooth Kulaklık: 79,95 TL

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