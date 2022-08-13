- 13 Ağu 2022 - 22:12

Masterchef Fatma Nur 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! “Az Bile Oldu Sana Hak!” Sosyal Medya Sallanıyor; Mehmet Şef Kıs Kıs Gülüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur öyle bir an yaşadı ki, bunu duyan gören “83 milyona rezil oldu” yorumlarına neden oldu! Sosyal medya sallayan Fatma Nur’un bu hallerine Mehmet Şefin kıs kıs güldüğü bile seyirciler tarafından dile getirildi! Masterchef yarışmasının şimdiden “En sevilmeyen yarışmacısı” ilan edilen Fatma Nur, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasının ilk ve ikinci turunda yarışmayı başarıyla geçen Fatma Nur, ana kadroya girmeyi de başarmıştı. Masterchef yarışmasında göründüğü gündem beri tepkileri üst üste alan Fatma Nur, son bölümde öyle bir şey yaşadı ki…

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13 Ağu 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

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