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13 Ağu 2022 - 22:12

Masterchef Fatma Nur 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! “Az Bile Oldu Sana Hak!” Sosyal Medya Sallanıyor; Mehmet Şef Kıs Kıs Gülüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur öyle bir an yaşadı ki, bunu duyan gören “83 milyona rezil oldu” yorumlarına neden oldu! Sosyal medya sallayan Fatma Nur’un bu hallerine Mehmet Şefin kıs kıs güldüğü bile seyirciler tarafından dile getirildi! Masterchef yarışmasının şimdiden “En sevilmeyen yarışmacısı” ilan edilen Fatma Nur, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…