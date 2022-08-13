Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Barıştı Mı? Velayet Davasından Sonra Bu da Yaşandı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın yeniden barıştığı hatta evlenme yolunda adım attıkları yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü! Velayet davasından sonra yaşananlar takipçileri “Para için her şeyi yaparsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla herkesi şok eden Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli bir şekilde geçirmişti. Olaylı bir biçimde ayrılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın aldatmadan dolayı ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı’nın Çağatay Ulusoy’la Acun Ilıcal’yı aldattığı gündeme gelmişti ama çok geçmeden bu olayların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.