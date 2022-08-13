Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Barıştı Mı? Velayet Davasından Sonra Bu da Yaşandı! “Para İçin Her Şeyi Yaparsınız!” Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla herkesi şok eden Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli bir şekilde geçirmişti. Olaylı bir biçimde ayrılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın aldatmadan dolayı ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı’nın Çağatay Ulusoy’la Acun Ilıcal’yı aldattığı gündeme gelmişti ama çok geçmeden bu olayların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında neler oluyor?

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