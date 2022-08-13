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13 Ağu 2022 - 22:13

Masterchef Somer Şefin Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Yıkıldı, Tedavisi Yok… Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! “Allah Yardımcısı Olsun!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te milyonları çılgına çeviren bir olay yaşandı! Yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Şefin ortaya çıkan hastalığı sevenlerini yıktı! Tedavisi olmayan bir hastalığı yakalanan Somer Şef, yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte milyonlara “Allah yardımcısı olsun” dedirten o olay…