Masterchef Somer Şefin Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Yıkıldı, Tedavisi Yok… Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! “Allah Yardımcısı Olsun!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te milyonları çılgına çeviren bir olay yaşandı! Yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Şefin ortaya çıkan hastalığı sevenlerini yıktı! Tedavisi olmayan bir hastalığı yakalanan Somer Şef, yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte milyonlara “Allah yardımcısı olsun” dedirten o olay…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasına bambaşka bir renk katan Somer Şefin, hem hali hem de tavırları milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Milyonlarca gastronomi okuyan öğrencinin idolü olan Somer Sivrioğlu’nun ortaya çıkan amansız hastalığı yüreklerin sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.