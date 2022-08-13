- 13 Ağu 2022 - 22:13

O Ses Türkiye Jürileri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti; Acun Ilıcalı Yeni Jürisi İçin Parayı Bastı! Bakın Kimler Var…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye için çalışmalar başladı! 2022 yılı için jüri üyelerinin yavaş yavaş belli olması herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Hadise’nin yerine gelen Ebru Gündeş’in yeniden olup olmayacağı merak konusu olurken; Acun Ilıcalı’nın yeni jüri için parayı bastığı ortaya çıktı! Bakın, Acun llıcalı kimleri O Ses Türkiye için ayarladı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının son sezonu oldukça olaylı geçmişti. Hadise ve Ebru Gündeş’in geçtiğimiz yaz sezonunda yaşanan yasak aşk olayı; O Ses Türkiye’ye bile yansımıştı. Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab’la  Hadise’nin bir dönem sevgili oldukları iddia edilince; Ebru Gündeş soluğu mahkemede almış ve boşanmıştı. Hadise ise bu olayların bir karalama kampanyası olduğunu açıklamıştı. O Ses Türkiye’ye bile yansıyan bu durum herkesi şok etmişti. Peki, O Ses Türkiye yarışması için neler oluyor?

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13 Ağu 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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