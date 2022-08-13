O Ses Türkiye Jürileri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti; Acun Ilıcalı Yeni Jürisi İçin Parayı Bastı! Bakın Kimler Var…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının son sezonu oldukça olaylı geçmişti. Hadise ve Ebru Gündeş’in geçtiğimiz yaz sezonunda yaşanan yasak aşk olayı; O Ses Türkiye’ye bile yansımıştı. Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab’la Hadise’nin bir dönem sevgili oldukları iddia edilince; Ebru Gündeş soluğu mahkemede almış ve boşanmıştı. Hadise ise bu olayların bir karalama kampanyası olduğunu açıklamıştı. O Ses Türkiye’ye bile yansıyan bu durum herkesi şok etmişti. Peki, O Ses Türkiye yarışması için neler oluyor?

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