O Ses Türkiye Jürileri Tek Tek Belli Oldu! Hadise’nin Yerine Ebru Gündeş Gelmişti; Acun Ilıcalı Yeni Jürisi İçin Parayı Bastı! Bakın Kimler Var…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye için çalışmalar başladı! 2022 yılı için jüri üyelerinin yavaş yavaş belli olması herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Hadise’nin yerine gelen Ebru Gündeş’in yeniden olup olmayacağı merak konusu olurken; Acun Ilıcalı’nın yeni jüri için parayı bastığı ortaya çıktı! Bakın, Acun llıcalı kimleri O Ses Türkiye için ayarladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının son sezonu oldukça olaylı geçmişti. Hadise ve Ebru Gündeş’in geçtiğimiz yaz sezonunda yaşanan yasak aşk olayı; O Ses Türkiye’ye bile yansımıştı. Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab’la Hadise’nin bir dönem sevgili oldukları iddia edilince; Ebru Gündeş soluğu mahkemede almış ve boşanmıştı. Hadise ise bu olayların bir karalama kampanyası olduğunu açıklamıştı. O Ses Türkiye’ye bile yansıyan bu durum herkesi şok etmişti. Peki, O Ses Türkiye yarışması için neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.