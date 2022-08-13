- 13 Ağu 2022 - 22:14

Survivor Avatar Atakan ve İsmail Balaban Birbirine Girdi! Zaten Yüz Yüze Gelmiyordu; Bu Son Darbe Oldu! Acun Ilıcalı Olanları Tir Tir Titreyerek İzliyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un iki şampiyonu resmen birbirine girdi! Avatar Atakan ve İsmail Balaban hakkında ortaya atılan iddia sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Zaten yüz yüze gelmeyen ikili, öyle bir darbe indirdi ki, bu resmen son darbe oldu! Acun Ilıcalı’nın olayları tir tir titreyerek izlediğine dair yorumlar yapılırken; olayın aslını duyan gören mosmor kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Survivor 2016 senesinde 5 ay süren zorlu mücadelenin ardından şampiyon olan isim Avatar Atakan olmuştu. Survivor 2021 senesinde ise Acun Ilıcalı’nın ellerinden kupayı alan isim İsmail Balaban olmuştu. İki şampiyonun birbirine girdiğine dair iddiaların gündeme gelmesi herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ağu 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

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