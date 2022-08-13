- 13 Ağu 2022 - 22:14

Hande Erçel Kaan Yıldırım’dan Sonra Aşkı Buldu! “Kerem Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Öyle Bir İsimle Birlikte Ki, Akıl Ermiyor! “Bir Yavaş Artık Hande!”

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, uzun bir süredir iş hayatıyla gündeme gelmiyor. Özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Erçel’in Kaan Yıldırım’dan sonra aradığı aşkı sonunda bulduğu ortaya çıktı! Kerem Bürsin’le akıllara kazınan bir aşk yaşayan Erçel’e Bürsin’den göndermeler geldi ve “Kerem ağlayarak günlüğüne yaz” yorumları yapıldı! Peki, Hande Erçel’in akıl ermeyen yeni aşkı kim?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 1 yıl kadar süren bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılıktan yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmişti. Çok geçmeden aşklarını kabul eden Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, aldatma iddialarından sonra ayrılma kararına varmışlardı. Hande Erçel’in kalbinin boş olduğu sanılırken; sonunda birisine kalbini çaldırdığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ağu 2022 - 22:14 Ankara- Magazin

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