Hande Erçel Kaan Yıldırım’dan Sonra Aşkı Buldu! “Kerem Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Öyle Bir İsimle Birlikte Ki, Akıl Ermiyor! “Bir Yavaş Artık Hande!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le 1 yıl kadar süren bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılıktan yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmişti. Çok geçmeden aşklarını kabul eden Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, aldatma iddialarından sonra ayrılma kararına varmışlardı. Hande Erçel’in kalbinin boş olduğu sanılırken; sonunda birisine kalbini çaldırdığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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