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13 Ağu 2022 - 22:14

Survivor Adem, Masterchef Yarışmasına Geliyor! Mehmet Şef, Acun Medya’ya “İstiyorum, Gelecek” Deyince Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Hemen Teklifi Sundu! Eğer Gelirse…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Survivor rüzgarı esecek! Survivor All Star yarışmasının finalisti olan Adem Kılıççı’nın Masterchef yarışmasında bulunacağı gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefin müdahalesiyle birlikte Acun Ilıcalı’nın hemen teklifini sunduğu ortaya çıktı! Yalçınkaya’nın “İstiyorum, gelecek” dedikten sonra Adem Kılıççı’nın eğer gelirse...