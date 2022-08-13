- 13 Ağu 2022 - 22:14

Survivor Adem, Masterchef Yarışmasına Geliyor! Mehmet Şef, Acun Medya’ya “İstiyorum, Gelecek” Deyince Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Hemen Teklifi Sundu! Eğer Gelirse…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Survivor rüzgarı esecek! Survivor All Star yarışmasının finalisti olan Adem Kılıççı’nın Masterchef yarışmasında bulunacağı gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefin müdahalesiyle birlikte Acun Ilıcalı’nın hemen teklifini sunduğu ortaya çıktı! Yalçınkaya’nın “İstiyorum, gelecek” dedikten sonra Adem Kılıççı’nın eğer gelirse...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına son kez katıldığını dile getiren Adem Kılıççı, herkesi şaşırtmıştı. Survivor yarışmasından sonra çok farklı iddialarla gündeme gelen Adem Kılıççı’nın artık Acun Medya’yla çalışmayacağı biliniyordu ama yaşananlar herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, Adem Kılıççı, Masterchef yarışmasında bulunacak mı?

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13 Ağu 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

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