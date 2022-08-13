Survivor Adem, Masterchef Yarışmasına Geliyor! Mehmet Şef, Acun Medya’ya “İstiyorum, Gelecek” Deyince Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Hemen Teklifi Sundu! Eğer Gelirse…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Survivor rüzgarı esecek! Survivor All Star yarışmasının finalisti olan Adem Kılıççı’nın Masterchef yarışmasında bulunacağı gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefin müdahalesiyle birlikte Acun Ilıcalı’nın hemen teklifini sunduğu ortaya çıktı! Yalçınkaya’nın “İstiyorum, gelecek” dedikten sonra Adem Kılıççı’nın eğer gelirse...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına son kez katıldığını dile getiren Adem Kılıççı, herkesi şaşırtmıştı. Survivor yarışmasından sonra çok farklı iddialarla gündeme gelen Adem Kılıççı’nın artık Acun Medya’yla çalışmayacağı biliniyordu ama yaşananlar herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, Adem Kılıççı, Masterchef yarışmasında bulunacak mı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.