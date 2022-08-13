Demet Özdemir’in İmaj Değişikliği Ağızları Açık Bıraktı! “Hande Erçel Özentisi!” Sarıya da Boyayınca Tamam! Oğuzhan Koç Görünce Küçük Dilini Yutacak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, imaj değişikliğiyle ortalığı karıştırdı! Yeni haliyle Hande Erçel’e benzetilen Demet Özdemir’e “Hande Erçel özentisi” yorumları yapıldı! Oğuzhan Koç’un görünce küçük dilini yutacağı konuşulurken birçok kişi saçını bir de sarıya boyatınca tam olacağını dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 4 karat olan 60 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişan ve isteme töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarını havalara uçurmuştu. 26 Ağustos tarihinde dünya evine girecek olan Demet Özdemir, düğün öncesinde bomba bir değişim yaşadı! İşte merak edilen Demet Özdemir’in yeni hali…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.