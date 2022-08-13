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13 Ağu 2022 - 22:15

Demet Özdemir’in İmaj Değişikliği Ağızları Açık Bıraktı! “Hande Erçel Özentisi!” Sarıya da Boyayınca Tamam! Oğuzhan Koç Görünce Küçük Dilini Yutacak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, imaj değişikliğiyle ortalığı karıştırdı! Yeni haliyle Hande Erçel’e benzetilen Demet Özdemir’e “Hande Erçel özentisi” yorumları yapıldı! Oğuzhan Koç’un görünce küçük dilini yutacağı konuşulurken birçok kişi saçını bir de sarıya boyatınca tam olacağını dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…