- 13 Ağu 2022 - 22:15

Demet Özdemir’in İmaj Değişikliği Ağızları Açık Bıraktı! “Hande Erçel Özentisi!” Sarıya da Boyayınca Tamam! Oğuzhan Koç Görünce Küçük Dilini Yutacak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, imaj değişikliğiyle ortalığı karıştırdı! Yeni haliyle Hande Erçel’e benzetilen Demet Özdemir’e “Hande Erçel özentisi” yorumları yapıldı! Oğuzhan Koç’un görünce küçük dilini yutacağı konuşulurken birçok kişi saçını bir de sarıya boyatınca tam olacağını dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 4 karat olan 60 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Geçtiğimiz aylarda nişan ve isteme töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarını havalara uçurmuştu. 26 Ağustos tarihinde dünya evine girecek olan Demet Özdemir, düğün öncesinde bomba bir değişim yaşadı! İşte merak edilen Demet Özdemir’in yeni hali…

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13 Ağu 2022 - 22:15 Ankara- Yaşam

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