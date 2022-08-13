Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa…
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yine olaylar koptu! Jürilerine birbirine girdiği gündeme taşınırken; iki ismin kavga sebebini duyan ne diyeceğini şaşırdı! Somer Şefin; Mehmet Şef ve Danilo Şef arasında mekik dokuduğu ve kimin yanına gideceğini şaşırdığı ortaya çıktı! Bağırış, çağırış, kıyametin koptuğu Masterchef stüdyosunda, İrem Kanan olmasa daha büyük bir kavganın çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasında; yarışmacıların kavgalarına az çok herkes alışmıştı ama şeflerin kavgası resmen ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.