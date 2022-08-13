Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ağu 2022 - 22:15

Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yine olaylar koptu! Jürilerine birbirine girdiği gündeme taşınırken; iki ismin kavga sebebini duyan ne diyeceğini şaşırdı! Somer Şefin; Mehmet Şef ve Danilo Şef arasında mekik dokuduğu ve kimin yanına gideceğini şaşırdığı ortaya çıktı! Bağırış, çağırış, kıyametin koptuğu Masterchef stüdyosunda, İrem Kanan olmasa daha büyük bir kavganın çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…