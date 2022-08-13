Merve Boluğur’un Kasık Dekolteli Mayosu Yangın Çıkardı! Eski Kocası Murat Dalkılıç Neye Uğradığını Şaşıracak; Böylesini Daha Önce Instagram Görmedi…

Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde “Şşşşşşttt” isimli bir şarkı çıkarmıştı. Hem çok beğenilen hem de çok fazla eleştiri alan Merve Boluğur’un bu şarkısı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Tüm eleştirileri yok sayan Boluğur, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla ağızları açık bıraktı!

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