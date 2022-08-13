Merve Boluğur’un Kasık Dekolteli Mayosu Yangın Çıkardı! Eski Kocası Murat Dalkılıç Neye Uğradığını Şaşıracak; Böylesini Daha Önce Instagram Görmedi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, kasık dekolteli mayosuyla resmen yangın çıkardı! Eski kocası Murat Dalkılıç’ın bu pozlar sonrasında şok içerisinde kaldı! Böylesini daha önce Instagram’ın bile görmediğine dair yorumlar alan Merve Boluğur, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde “Şşşşşşttt” isimli bir şarkı çıkarmıştı. Hem çok beğenilen hem de çok fazla eleştiri alan Merve Boluğur’un bu şarkısı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Tüm eleştirileri yok sayan Boluğur, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla ağızları açık bıraktı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.