Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!”
Altın, hem yerel hem de global olaylardan etkilenerek her dakika farklı bir şekil alıyor. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olan Ukrayna – Rusya savaşının başlamasıyla birlikte altındaki grafik bir anda yükselmeye başlamıştı. 100 yılda bir yaşayacak depremi bugün yaşayan altın, resmen fiyatlarıyla balyoz darbesini indirdi! El kol titreten altın, gündemi yeniden şekillendirdi! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Ukrayna ve Rusya savaşının yanı sıra Amerika Merkez Bankası FED’in almış olduğu yeni kararlar; altının yükselmesi ve düşmesinde önemli bir etken oluyor. Altın fiyatlarının güncel konuma gelmesinde etkili olan ONS altın, Dolar ve Euro gibi etmenlerde altını doğrudan etkiliyor. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.