- 14 Ağu 2022 - 08:58 G: 14 Ağu 2022 - 09:00

Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!”

Altın, hem yerel hem de global olaylardan etkilenerek her dakika farklı bir şekil alıyor. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olan Ukrayna – Rusya savaşının başlamasıyla birlikte altındaki grafik bir anda yükselmeye başlamıştı. 100 yılda bir yaşayacak depremi bugün yaşayan altın, resmen fiyatlarıyla balyoz darbesini indirdi! El kol titreten altın, gündemi yeniden şekillendirdi! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Ukrayna ve Rusya savaşının yanı sıra Amerika Merkez Bankası FED’in almış olduğu yeni kararlar; altının yükselmesi ve düşmesinde önemli bir etken oluyor. Altın fiyatlarının güncel konuma gelmesinde etkili olan ONS altın, Dolar ve Euro gibi etmenlerde altını doğrudan etkiliyor. İşte merak edilenler…

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14 Ağu 2022 - 08:58 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Öyle Bir Yükseldi Ki, Resmen El Yakıyor! Bundan Sonra Ne Gram Alınabilecek; Ne de Çeyrek… Milyonlar Çılgına Döndü, Dönecek! mask
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Altın Fiyatları Yatırımcıların Evine Ateş Düşürdü! Devrim Yaşandı; Bundan Sonra Bir Lira Bile Düşmeyecek! Uzmanlar Bile Şoktan Şoka Giriyor… mask
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