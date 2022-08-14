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14 Ağu 2022 - 08:58

Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!”

Altın, hem yerel hem de global olaylardan etkilenerek her dakika farklı bir şekil alıyor. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olan Ukrayna – Rusya savaşının başlamasıyla birlikte altındaki grafik bir anda yükselmeye başlamıştı. 100 yılda bir yaşayacak depremi bugün yaşayan altın, resmen fiyatlarıyla balyoz darbesini indirdi! El kol titreten altın, gündemi yeniden şekillendirdi! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?