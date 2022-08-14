Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını bir kez daha duyuran Fatma Nur’un Instagram pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Dekolteli ve açık seçik paylaşımlarda bulunan Fatma Nur’un bu hallerini görenlerse neye uğradığını şaşırdı! Seyircinin beynine kan sıçratan Fatma Nur’a “Sen neymişsin” yorumları yapıldı! İşte bir bakanın donup kaldığı o paylaşımlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada, yarışmacılar şeflerin kendisinden istediği tabakları en iyi şekilde çıkarmaya çalışmışlardı. Masterchef yarışmasına daha ilk girişiyle fırtınalar estiren Fatma Nur, bu yılın en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu! Hal böyle olunca Fatma Nur’un sosyal medyada nasıl birisi olduğu merak konusu haline geldi! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.