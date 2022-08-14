Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada, yarışmacılar şeflerin kendisinden istediği tabakları en iyi şekilde çıkarmaya çalışmışlardı. Masterchef yarışmasına daha ilk girişiyle fırtınalar estiren Fatma Nur, bu yılın en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu! Hal böyle olunca Fatma Nur’un sosyal medyada nasıl birisi olduğu merak konusu haline geldi! Peki, neler oluyor?

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