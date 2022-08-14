Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in Acun Ilıcalı’yı yıkacağı düşünülen Survivor itirafı, ortalığı karıştırdı! Acun llıcalı’nın bu söylemelerden sonra ismini bile anmayacağı konuşulurken; Ayşe Yüksel’in Survivor yarışmasından kazandığı paralar gündem haline geldi! Öyle bir şey dedi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görülen Ayşe Yüksel, hem duruşuyla hem de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2021 yılında yarışmadan 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, All Star sezonunda olmayacağını söylemesine rağmen yeniden katılması hayranlarını ayağa kaldırmıştı. Survivor All Star sezonundan 4. olarak ayrılan Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım Acun Ilıcalı’nın ağrına gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.