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14 Ağu 2022 - 10:27

Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in Acun Ilıcalı’yı yıkacağı düşünülen Survivor itirafı, ortalığı karıştırdı! Acun llıcalı’nın bu söylemelerden sonra ismini bile anmayacağı konuşulurken; Ayşe Yüksel’in Survivor yarışmasından kazandığı paralar gündem haline geldi! Öyle bir şey dedi ki…