Masterchef Yedek Yarışmacılar İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Bundan Sonra Tüm Elemanları İpe Dizecek! “Ya İşinizi Düzgün Yapın Ya Ömür Boyu Ücretsiz İzin!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yedek yarışmacılar ifşa olunca Acun Medya karıştı! Acun Ilıcalı’nın tüm elemanları karşısına alıp ipe dizdiği hatta; “Ya işinizi düzgün yapın ya da ömür boyu ücretsiz izin kullanın” dediği gündeme bomba gibi düştü. Her bölümü ifşa edilen Masterchef yarışmasında yedeklerden girecek olan 5 yarışmacı tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde şefler yarışmacılardan ana yemek istemişti. İlk turda en başarılı tabakları çıkaran Kaan, Rağde, Vural, Ege ve Ali Onur olmuştu. Bu isimler ikinci turda ise bal ile en iyi tabakları çıkartmaya çalıştı ve Kaan şeflerden geçer not alan isim oldu. Ana kadroda yerini ikinci gruptaki son isim olarak alan Kaan, sevenlerinin yüzünü güldürdü! Peki, Masterchef yarışmasının bu akşam oynayacak olan oyunda kazanan yedekler kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.