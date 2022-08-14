- 14 Ağu 2022 - 11:26 G: 14 Ağu 2022 - 11:43

Masterchef Yedek Yarışmacılar İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Bundan Sonra Tüm Elemanları İpe Dizecek! “Ya İşinizi Düzgün Yapın Ya Ömür Boyu Ücretsiz İzin!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yedek yarışmacılar ifşa olunca Acun Medya karıştı! Acun Ilıcalı’nın tüm elemanları karşısına alıp ipe dizdiği hatta; “Ya işinizi düzgün yapın ya da ömür boyu ücretsiz izin kullanın” dediği gündeme bomba gibi düştü. Her bölümü ifşa edilen Masterchef yarışmasında yedeklerden girecek olan 5 yarışmacı tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde şefler yarışmacılardan ana yemek istemişti. İlk turda en başarılı tabakları çıkaran Kaan, Rağde, Vural, Ege ve Ali Onur olmuştu. Bu isimler ikinci turda ise bal ile en iyi tabakları çıkartmaya çalıştı ve Kaan şeflerden geçer not alan isim oldu. Ana kadroda yerini ikinci gruptaki son isim olarak alan Kaan, sevenlerinin yüzünü güldürdü! Peki, Masterchef yarışmasının bu akşam oynayacak olan oyunda kazanan yedekler kim olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Ağu 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa… mask
Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa…
Survivor Adem, Masterchef Yarışmasına Geliyor! Mehmet Şef, Acun Medya’ya “İstiyorum, Gelecek” Deyince Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Hemen Teklifi Sundu! Eğer Gelirse… mask
Survivor Adem, Masterchef Yarışmasına Geliyor! Mehmet Şef, Acun Medya’ya “İstiyorum, Gelecek” Deyince Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Hemen Teklifi Sundu! Eğer Gelirse…
Masterchef Somer Şefin Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Yıkıldı, Tedavisi Yok… Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! “Allah Yardımcısı Olsun!” mask
Masterchef Somer Şefin Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Yıkıldı, Tedavisi Yok… Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! “Allah Yardımcısı Olsun!”
Masterchef Fatma Nur 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! “Az Bile Oldu Sana Hak!” Sosyal Medya Sallanıyor; Mehmet Şef Kıs Kıs Gülüyor… mask
Masterchef Fatma Nur 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! “Az Bile Oldu Sana Hak!” Sosyal Medya Sallanıyor; Mehmet Şef Kıs Kıs Gülüyor…
Masterchef Vural Hakkında Tüyler Ürperten Gerçek! Fatma Nur’la Girmiş Olduğu Kavga Ortalığı Sallamıştı; Açıklananlar Dengeleri Alt Üst Etti! mask
Masterchef Vural Hakkında Tüyler Ürperten Gerçek! Fatma Nur’la Girmiş Olduğu Kavga Ortalığı Sallamıştı; Açıklananlar Dengeleri Alt Üst Etti!
Masterchef Burak Revanbahş Kimdir? Burak Revanbahş Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Revanbahş Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Burak Revanbahş Kimdir? Burak Revanbahş Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Revanbahş Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Tayfun Genç Kimdir? Tayfun Genç Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Tayfun Genç Kimdir? Tayfun Genç Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Kafaları Kırdı! Yarışmacıyı da Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Şefim Bu Siz Değilsiniz!” mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Kafaları Kırdı! Yarışmacıyı da Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Şefim Bu Siz Değilsiniz!”
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir Rağde Ali Beyat Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı! mask
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir Rağde Ali Beyat Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinin Çekimleri Başladı; Taner’in Aşkı Ortaya Çıktı! Yeni Dilek’in O İsim Olduğunu Duyan Gören Şok Oluyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Çekimleri Başladı; Taner’in Aşkı Ortaya Çıktı! Yeni Dilek’in O İsim Olduğunu Duyan Gören Şok Oluyor! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor… mask
Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor…
Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek! Ana Kadronun 12. İsmi Kaan MI, Ege Mi Oldu? mask
Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek! Ana Kadronun 12. İsmi Kaan MI, Ege Mi Oldu?
Yargı Dizisinin 2. Sezonu Basına Sızdı! Senaristin Son Hamlesi Şok Etti! Son Nokta Konuldu! Milyonlar Aylardır Bu Anı Bekliyordu Ama… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinin 2. Sezonu Basına Sızdı! Senaristin Son Hamlesi Şok Etti! Son Nokta Konuldu! Milyonlar Aylardır Bu Anı Bekliyordu Ama… “Yok Artık!”
Merve Boluğur’un Kasık Dekolteli Mayosu Yangın Çıkardı! Eski Kocası Murat Dalkılıç Neye Uğradığını Şaşıracak; Böylesini Daha Önce Instagram Görmedi… mask
Merve Boluğur’un Kasık Dekolteli Mayosu Yangın Çıkardı! Eski Kocası Murat Dalkılıç Neye Uğradığını Şaşıracak; Böylesini Daha Önce Instagram Görmedi…
Demet Özdemir’in İmaj Değişikliği Ağızları Açık Bıraktı! “Hande Erçel Özentisi!” Sarıya da Boyayınca Tamam! Oğuzhan Koç Görünce Küçük Dilini Yutacak… mask
Demet Özdemir’in İmaj Değişikliği Ağızları Açık Bıraktı! “Hande Erçel Özentisi!” Sarıya da Boyayınca Tamam! Oğuzhan Koç Görünce Küçük Dilini Yutacak…
Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa… mask
Masterchef Jürileri Öyle Bir Sebepten Birbirine Girdi Ki… Somer Şef Kimin Yanına Gideceğini Şaşırdı; Bağırış, Çağırış, Kıyamet! İrem Kanan Olmasa…
Survivor Avatar Atakan ve İsmail Balaban Birbirine Girdi! Zaten Yüz Yüze Gelmiyordu; Bu Son Darbe Oldu! Acun Ilıcalı Olanları Tir Tir Titreyerek İzliyor… mask
Survivor Avatar Atakan ve İsmail Balaban Birbirine Girdi! Zaten Yüz Yüze Gelmiyordu; Bu Son Darbe Oldu! Acun Ilıcalı Olanları Tir Tir Titreyerek İzliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinin Çekimleri Başladı; Taner’in Aşkı Ortaya Çıktı! Yeni Dilek’in O İsim Olduğunu Duyan Gören Şok Oluyor! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Çekimleri Başladı; Taner’in Aşkı Ortaya Çıktı! Yeni Dilek’in O İsim Olduğunu Duyan Gören Şok Oluyor! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’yı Yıkacak “Survivor” İtirafı! Acun Bir Daha İsmini Anarsa İki Olsun! Aldığı Paralar Yetmedi, Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor… mask
Masterchef Fatma Nur’un Instagram Pozları Hep Dekolte! Seyircilerin Beynine Kan Sıçratıyordu; Paylaşımlarını Görenler “Sen Neymişsin” Dedi! Bir Bakan Donup Kalıyor…
Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek! Ana Kadronun 12. İsmi Kaan MI, Ege Mi Oldu? mask
Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek! Ana Kadronun 12. İsmi Kaan MI, Ege Mi Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL