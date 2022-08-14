Masterchef Yedek Yarışmacılar İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Bundan Sonra Tüm Elemanları İpe Dizecek! “Ya İşinizi Düzgün Yapın Ya Ömür Boyu Ücretsiz İzin!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde şefler yarışmacılardan ana yemek istemişti. İlk turda en başarılı tabakları çıkaran Kaan, Rağde, Vural, Ege ve Ali Onur olmuştu. Bu isimler ikinci turda ise bal ile en iyi tabakları çıkartmaya çalıştı ve Kaan şeflerden geçer not alan isim oldu. Ana kadroda yerini ikinci gruptaki son isim olarak alan Kaan, sevenlerinin yüzünü güldürdü! Peki, Masterchef yarışmasının bu akşam oynayacak olan oyunda kazanan yedekler kim olacak?

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