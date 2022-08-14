Seda Sayan Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Haber Sonrasında Yasa Girdi! Eşi Çağlar Ökten’in Bile Elleri Kolları Bağlı… Sevenleri Tuzla Buz Oldu!
Nisan ayında biricik sevgilisi Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, resmen gözyaşlarına boğuldu! Aldığı haber sonrasında yasa giren Seda Sayan, sevenlerini de tuzla bu etti. Eşi Çağlar Ökten’in bu olaylar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde kalması ise dengeleri alt üst etti. Sosyal medyada yankı uyandıran Seda Sayan, milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan, gündemi sallayıp geçmişti. Şubat ayında aşkını herkese ilan eden Seda Sayan’ın Nisan ayında yapmış olduğu düğüne oğlu Oğulcan Engin’in katılmaması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Annesinin arasının bozuk olduğu düşünülen Seda Sayan ve Oğulcan Engin, Anneler Günü’nde aralarında bir sorun olmadığını yapmış olduğu paylaşımla kanıtlamıştı. Peki, Seda Sayan’a gelen kötü haber neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.