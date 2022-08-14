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14 Ağu 2022 - 12:37

Seda Sayan Gözyaşlarına Boğuldu; Aldığı Haber Sonrasında Yasa Girdi! Eşi Çağlar Ökten’in Bile Elleri Kolları Bağlı… Sevenleri Tuzla Buz Oldu!

Nisan ayında biricik sevgilisi Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, resmen gözyaşlarına boğuldu! Aldığı haber sonrasında yasa giren Seda Sayan, sevenlerini de tuzla bu etti. Eşi Çağlar Ökten’in bu olaylar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde kalması ise dengeleri alt üst etti. Sosyal medyada yankı uyandıran Seda Sayan, milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…