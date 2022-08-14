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14 Ağu 2022 - 12:58

Yasak Elma Dizisinden Kahreden Ayrılık! Yıldız Günlerce Ağlama Sesleri Duyacak; Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Olacak! O İsim Tüm Anlaşmaları Bitirdi…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için çalışmalar yavaş yavaş başlıyor! Dizinin yeni sezonunda olmayacağı ortaya çıkan bir isimse sevenlerini adeta kahretti. Dizideki Yıldız karakterinin günlerce ağlama sesi duyacağı ortaya çıkarken; evlendiğine evleneceğine bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte Yasak Elma dizisiyle tüm bağını koparacak olan o isim…