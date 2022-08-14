- 14 Ağu 2022 - 12:58 G: 14 Ağu 2022 - 13:06

Yasak Elma Dizisinden Kahreden Ayrılık! Yıldız Günlerce Ağlama Sesleri Duyacak; Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Olacak! O İsim Tüm Anlaşmaları Bitirdi…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için çalışmalar yavaş yavaş başlıyor! Dizinin yeni sezonunda olmayacağı ortaya çıkan bir isimse sevenlerini adeta kahretti. Dizideki Yıldız karakterinin günlerce ağlama sesi duyacağı ortaya çıkarken; evlendiğine evleneceğine bin pişman olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte Yasak Elma dizisiyle tüm bağını koparacak olan o isim…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin, sezona biraz geç başlayacağı biliniyordu. Son bölümüyle akılları karmakarışık eden Yasak Elma dizisinden birçok kişinin ayrılacağı biliniyordu ama o ismin Yasak Elma dizisine veda edeceği akılların ucundan bile geçmemişti. Peki, Yasak Elma dizisinden ayrılan isim kim oldu?

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14 Ağu 2022 - 12:58 Ankara- Yaşam

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