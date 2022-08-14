Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Ağu 2022 - 14:53

Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda yerini alan Fatma Nur, en sonuna Danilo Zanna’yı delirtti, adeta sabrını taşırdı. Pamuk gibi bir adam olan Danilo Zanna’nın o normal ve alışılmış halleri resmen gitti, yerine bambaşka birisi geldi! “Biraz kes çeneni” yorumlarını alan Fatma Nur, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…