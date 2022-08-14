Masterchef Fatma Nur Danilo Zana’nın Sabrını Taşırdı! Pamuk Gibi Adam Gitti, Bambaşka Birisi Yerine Geldi! “Biraz Kes Çeneni!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda yerini alan Fatma Nur, en sonuna Danilo Zanna’yı delirtti, adeta sabrını taşırdı. Pamuk gibi bir adam olan Danilo Zanna’nın o normal ve alışılmış halleri resmen gitti, yerine bambaşka birisi geldi! “Biraz kes çeneni” yorumlarını alan Fatma Nur, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında şefler yarışmacılardan, yurtdışı ülkelerinden özel bir yemek istemişti. İlk turdan sadece 5 isim üst tura geçmeyi başarmış ve sadece Kaan isimli yarışmacı, dengeleri alt üst etmişti! Fatma Nur isimli yarışmacı Danilo Zanna’nın sinirlerini zıplatınca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.