Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, hayatının şokunu İsviçre tatiline yaşadı! Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Seda Sayan, Çağlar Ökten’in köşeye sıkışmasına neden oldu. Biricik aşkına “Ben yapmadım” dese bile Kadırgalı Seda Sayan, noktaya koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, günlerce konuşulacak bir düğünle dünya evine girmişti. Seda Sayan’dan 25 yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten, ilk başta tepkileri alsa bile bu eleştirilerin ilişkilerini daha çok güçlendirdiğini gösteren çift, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten cephesinde neler yaşanıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.