Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, günlerce konuşulacak bir düğünle dünya evine girmişti. Seda Sayan’dan 25 yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten, ilk başta tepkileri alsa bile bu eleştirilerin ilişkilerini daha çok güçlendirdiğini gösteren çift, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten cephesinde neler yaşanıyor?

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