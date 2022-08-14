- 14 Ağu 2022 - 15:25 G: 14 Ağu 2022 - 15:27

Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, hayatının şokunu İsviçre tatiline yaşadı! Telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Seda Sayan, Çağlar Ökten’in köşeye sıkışmasına neden oldu. Biricik aşkına “Ben yapmadım” dese bile Kadırgalı Seda Sayan, noktaya koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, günlerce konuşulacak bir düğünle dünya evine girmişti. Seda Sayan’dan 25 yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten, ilk başta tepkileri alsa bile bu eleştirilerin ilişkilerini daha çok güçlendirdiğini gösteren çift, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten cephesinde neler yaşanıyor?

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14 Ağu 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

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