Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını üst üste iki kez duyuran Ayşe Yüksel’in sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı. “Çapkın” olarak anılan isimle aşk yaşadığı ilan edilen Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı. Masterchef Sergen’le nişan ve isteme töreni yaptığı konuşulan isim, hayranlarına “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen katılan Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı’yı kırmak istediğini açıklamıştı. 1,5 ay sonra Survivor yarışmasında yerini alan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra bomba bir dedikodusuna karışmıştı. Peki, Ayşe Yüksel’in sır gibi sakladığı sevgilisi kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.