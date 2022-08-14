- 14 Ağu 2022 - 17:19

Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı “Çapkın” Sevgilisi Ortaya Çıktı! Masterchef Sergen’le Nişan ve İsteme Töreni Yaptığı Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını üst üste iki kez duyuran Ayşe Yüksel’in sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı. “Çapkın” olarak anılan isimle aşk yaşadığı ilan edilen Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı. Masterchef Sergen’le nişan ve isteme töreni yaptığı konuşulan isim, hayranlarına “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen katılan Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı’yı kırmak istediğini açıklamıştı. 1,5 ay sonra Survivor yarışmasında yerini alan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra bomba bir dedikodusuna karışmıştı. Peki, Ayşe Yüksel’in sır gibi sakladığı sevgilisi kim?

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14 Ağu 2022 - 17:19 Ankara- Yaşam

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