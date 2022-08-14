- 14 Ağu 2022 - 19:13

Cansu Dere’nin Derin Dekolteli Bikinisi Yine Olay Oldu! “Üstü Sanki Büyük Gelmiş!” Göğüs Kemiğine Kadar Belli Olunca… “Azıcık Ekmek Ye!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Derin dekolteli bir bikini giyen Cansu Dere’nin bikinisi yine olay yarattı. Hayranlarından “Üstü sanki büyük olmuş” yorumlarını alan Cansu Dere, bununla da kalmadı! Göğüs kemiklerine kadar sayılan Cansu Dere’ye sevenleri, “Azıcık ekmek ye” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ezel, Muhteşem Yüzyıl gibi unutulmaz dizilerde, unutulmaz karakterlere hayat veren Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde bir ismi daha unutulmaz karakterler arasına eklemişti. Asya karakterinin keskin zekası ve stratejileri seyirciyi ekranlara kilitlemişti. Karakteri oynayan kişi bir de Cansu Dere olunca; seyirciler nefesleri kesilerek izlemişti. Sevilen oyuncu Cansu Dere’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım herkesi şok etti! İşte ortalığı alev alev yakan Cansu Dere paylaşımları…

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14 Ağu 2022 - 19:13 Ankara- Yaşam

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