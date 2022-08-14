Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Ağu 2022 - 19:13

Cansu Dere’nin Derin Dekolteli Bikinisi Yine Olay Oldu! “Üstü Sanki Büyük Gelmiş!” Göğüs Kemiğine Kadar Belli Olunca… “Azıcık Ekmek Ye!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Derin dekolteli bir bikini giyen Cansu Dere’nin bikinisi yine olay yarattı. Hayranlarından “Üstü sanki büyük olmuş” yorumlarını alan Cansu Dere, bununla da kalmadı! Göğüs kemiklerine kadar sayılan Cansu Dere’ye sevenleri, “Azıcık ekmek ye” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…