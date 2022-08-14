- 14 Ağu 2022 - 21:36

Survivor Aycan Yanaç’ın Yeni Göğüsleri Ortalığı Karıştırdı! Gizlemek İçin Elinden Geleni Yaptı Ama Sevgilisi Batuhan İsteyince İpler Koptu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç’ın estetik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yeni göğüslerini yaptıran Aycan Yanaç, bu durumu gizlemek için elinden geleni yapsa bile fena ifşa edildi! Sevgili Batuhan Karacakaya’nın istediği iddiaları ise ortalığın daha çok karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görünen Aycan Yanaç, hem duru güzelliği hem duruşu hem de performansıyla gönüllerde taht kurmuştu. Survivor All Star yarışmasına yarım kalan hikayesini tamamlamak adına katılan Aycan Yanaç, işler planladığı gibi gitmeyince ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor yarışmasından sonra soluğu estetik doktorunda alan Aycan Yanaç, göğüsleri için bombayı patlattı! İşte merak edilenler…

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14 Ağu 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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