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14 Ağu 2022 - 21:36

Survivor Aycan Yanaç’ın Yeni Göğüsleri Ortalığı Karıştırdı! Gizlemek İçin Elinden Geleni Yaptı Ama Sevgilisi Batuhan İsteyince İpler Koptu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aycan Yanaç’ın estetik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Yeni göğüslerini yaptıran Aycan Yanaç, bu durumu gizlemek için elinden geleni yapsa bile fena ifşa edildi! Sevgili Batuhan Karacakaya’nın istediği iddiaları ise ortalığın daha çok karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…