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14 Ağu 2022 - 21:36

Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Eteğiyle Milyonları Hizaya Dizdi! Mert Öcal Baktı Olacak Gibi Değil, Anında Bacağını Kapattı! “Yenge Bu Ne Hal!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Sude Burcu, tatil paylaşımlarıyla ortalığı inletmeye devam ediyor. Kasığına kadar açılan, saten bir etek giyen Sude Burcu, milyonları resmen hayranlıkla sıraya dizdi! Mert Öcal’ın bu paylaşımların önüne geçmek için bacağını kapattığına dair yorumlarda gündeme geldi. Sevenlerinden “Yenge bu ne hal” yorumlarını alan Sude Burcu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…