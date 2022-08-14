- 14 Ağu 2022 - 21:36

Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Eteğiyle Milyonları Hizaya Dizdi! Mert Öcal Baktı Olacak Gibi Değil, Anında Bacağını Kapattı! “Yenge Bu Ne Hal!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Sude Burcu, tatil paylaşımlarıyla ortalığı inletmeye devam ediyor. Kasığına kadar açılan, saten bir etek giyen Sude Burcu, milyonları resmen hayranlıkla sıraya dizdi! Mert Öcal’ın bu paylaşımların önüne geçmek için bacağını kapattığına dair yorumlarda gündeme geldi. Sevenlerinden “Yenge bu ne hal” yorumlarını alan Sude Burcu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde adı bir anda daha çok duyulur hale gelen Sude Burcu, yasak aşk iddialarıyla ortalığı sallamıştı. Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu’nun sevgilisi Mert Öcal’ın aslında en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını dile getirince milyonlar şok olmuştu. Yarışmadan sonra aşklarına kaldıkları yerden devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ağu 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Eteğiyle Milyonları Hizaya Dizdi! Mert Öcal Baktı Olacak Gibi Değil, Anında Bacağını Kapattı! “Yenge Bu Ne Hal!” mask
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