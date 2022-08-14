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14 Ağu 2022 - 21:37

Masterchef Yarışmacısından Yürekleri Sızlatan Açıklama! Ölümlerden Döndüğünü İlk Kez Açıkladı; Mehmet Şefin Tüylerin Ürperdi! 5 Yıldır Yayınlanıyor Ama Böylesi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından yürekleri sızım sızım sızlatan bir açıklama geldi. Ölümlerden döndüğünü ilk kez anlatan yarışmacı; hem Mehmet Şefin hem de diğer şeflerin tüylerinin ürpermesine neden oldu! 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışması ise ilk kez bu anları yayınladı! İşte merak edilen tüm detaylar…