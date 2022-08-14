Masterchef Yarışmacısından Yürekleri Sızlatan Açıklama! Ölümlerden Döndüğünü İlk Kez Açıkladı; Mehmet Şefin Tüylerin Ürperdi! 5 Yıldır Yayınlanıyor Ama Böylesi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından yürekleri sızım sızım sızlatan bir açıklama geldi. Ölümlerden döndüğünü ilk kez anlatan yarışmacı; hem Mehmet Şefin hem de diğer şeflerin tüylerinin ürpermesine neden oldu! 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışması ise ilk kez bu anları yayınladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadronun içine girebilmek adına canla başla savaşan Masterchef yarışmacıları, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmada tavırlarıyla ve duruşuyla gündem olan bir yarışmacının hayatı hakkında anlattıkları ise yüreklerin sızlamasına neden oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.